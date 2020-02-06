Гол Бартуловича допоміг Інгульцю перемогти дубль Олександрії у контрольному матчі

Команда Першої ліги здобула вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 лютого, петрівський Інгулець святкував вольову перемогу над дублем Олександрії.

У першому таймі молода олександрійська команда відкрила рахунок. На старті другого тайму Коробка зрівняв рахунок. А в останній 10-ти хвилинці відзначилися Бартулович і Козак.

Контрольний матч

6 лютого

Олександрія (U-21) - Інгулець 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 ?, 1:1 - 48 Коробка, 1:2 - 81 Бартулович (пен), 1:3 - 83 Козак

Нагадаємо, президент Інгульця пообіцяв гравцям 10 млн за вихід в УПЛ.

Також, Інгулець підписав екс-гравця ФК Львів.