Гол Бартуловича допоміг Інгульцю перемогти дубль Олександрії у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 лютого, петрівський Інгулець святкував вольову перемогу над дублем Олександрії.
У першому таймі молода олександрійська команда відкрила рахунок. На старті другого тайму Коробка зрівняв рахунок. А в останній 10-ти хвилинці відзначилися Бартулович і Козак.
Контрольний матч
6 лютого
Олександрія (U-21) - Інгулець 1:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 ?, 1:1 - 48 Коробка, 1:2 - 81 Бартулович (пен), 1:3 - 83 Козак
Нагадаємо, президент Інгульця пообіцяв гравцям 10 млн за вихід в УПЛ.
Також, Інгулець підписав екс-гравця ФК Львів.