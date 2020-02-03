Президент Інгульця пообіцяв гравцям 10 млн за вихід в УПЛ

Гравці Інгульця отримали серйозний фінансовий стимул за вихід в українську Прем'єр-лігу.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.

"Як чекати, кого чекати? Зараз у нас унікальна можливість вийти в УПЛ, і втрачати її не можна. Хоча, звичайно, хочеться виграти і Кубок України. Але у тренера Сергія Лавриненка склад божевільний, реально головний біль, кого ставити в склад. Залишилося змусити футболістів грати. Вже були моменти, коли гравці отримували зарплати і не прагнули щось доводити".

Наших людей потрібно фінансово тримати. Я їм сказав - вийдете в УПЛ, то заберете 10 мільйонів. Он вони - в кінці тунелю. Якщо не вийдете в УПЛ, то не отримаєте. Вони все прекрасно розуміють", - сказав Поворознюк.