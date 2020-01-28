Збірна України на Євро-2020 базуватиметься у Бухаресті

Джерело - UA-футбол.
Збірна України вибрала в якості бази Бухарест, проведе два з трьох матчів групи Євро-2020.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА
Збірні-учасниці Євро-2020 визначилися з базами на турнірі:
Австрія - Зеефельд, Австрія;
Англія - Бертон-апон-Трент, Англія;
Бельгія - Тюбіз, Бельгія;
Вельс - Баку, Азербайджан;
Німеччина - Херцогенаурах, Німеччина;
Данія - Хельсінгер, Данія;
Іспанія - Лас-Росас-де-Мадрид, Іспанія;
Італія - Коверчано, Флоренція, Італія;
Нідерланди - Зейст, Нідерланди;
Польща - Портмарнок, Ірландія;
Португалія - Будапешт, Угорщина;
Росія - Новогорськ, Московська область;
Туреччина - Баку, Азербайджан;
Україна - Бухарест, Румунія;
Фінляндія - Репіно, Санкт-Петербург;
Франція - Клерфонтен-ан-Івелін, Франція;
Хорватія - Сент-Андрус, Шотландія;
Чехія - Керрі, Едінбург, Шотландія;
Швейцарія - Рим, Італія;
Швеція - Мейнут, Ірландія.
Нагадаємо, що нині відомі 20 з 24 команд-учасниць Євро-2020.
Раніше, Безус назвав бажаного суперника на Євро-2020.