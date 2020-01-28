 Збірна України на Євро-2020 базуватиметься у Бухаресті | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Збірна України на Євро-2020 базуватиметься у Бухаресті

Сьогодні 08:08 366 0
Збірні-учасниці Євро-2020 визначилися з базами на турнірі
Збірна України на Євро-2020 базуватиметься у Бухаресті
#Євро-2020, #Україна

Джерело - UA-футбол.

Збірна України вибрала в якості бази Бухарест, проведе два з трьох матчів групи Євро-2020.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

Збірні-учасниці Євро-2020 визначилися з базами на турнірі:

Австрія - Зеефельд, Австрія;

Англія - ​​Бертон-апон-Трент, Англія;

Бельгія - Тюбіз, Бельгія;

Вельс - Баку, Азербайджан;

Німеччина - Херцогенаурах, Німеччина;

Данія - Хельсінгер, Данія;

Іспанія - Лас-Росас-де-Мадрид, Іспанія;

Італія - ​​Коверчано, Флоренція, Італія;

Нідерланди - Зейст, Нідерланди;

Польща - Портмарнок, Ірландія;

Португалія - ​​Будапешт, Угорщина;

Росія - Новогорськ, Московська область;

Туреччина - Баку, Азербайджан;

Україна - Бухарест, Румунія;

Фінляндія - Репіно, Санкт-Петербург;

Франція - Клерфонтен-ан-Івелін, Франція;

Хорватія - Сент-Андрус, Шотландія;

Чехія - Керрі, Едінбург, Шотландія;

Швейцарія - Рим, Італія;

Швеція - Мейнут, Ірландія.

Нагадаємо, що нині відомі 20 з 24 команд-учасниць Євро-2020.

Раніше, Безус назвав бажаного суперника на Євро-2020.

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