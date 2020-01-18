Безус назвав бажаного суперника на Євро-2020

Роман Безус прокоментував суперників на Євро-2020

Півзахисник збірної України Роман Безус хоче зіграти із Грузією на груповому етапі Євро-2020.

Про це розповів сам гравець.

"Кого хотіли в суперники на Євро? Переваг як би і не було, але Нідерланди не особливо хотілося. Команда Рональда Кумана зараз набрала хід. Тим цікавіше буде себе проявити з таким суперником. Не менш складним, думаю, буде і поєдинок проти австрійців.

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Якого суперника хотів би з четвертого кошика? У Генті є грузинські збірники, Квілітая і Чакветадзе. Так ми вже з ними не раз за столом обговорювали шанси збірної Грузії на вихід до фінальної частини Євро. Будемо за них вболівати. Цікаво було б зіграти з ними на цьому турнірі", - розповів Безус.

Чемпіонат Європи з футболу проходитиме з 12 червня до 12 липня 2020 року. Збірна України зустрінеться з національною командою Нідерландів, збірною Австрії і ще один суперник стане відомий весною.

Нагадаємо, збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА.