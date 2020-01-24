СК Дніпро-1 програв сербській команді у контрольному матчі

Підопічні Михайленка зазнали мінімальної поразки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24-го січня, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині СК Дніпро-1 зустрічався з сербською командою ТСК.

Суперник ТСК у сербській Суперлізі на разі перебуває на 5-му місці у турнірній таблиці.

За три хвилини до завершення першої половини зустрічі серби вийшли вперед. Цей гол був єдиним у матчі.

Контрольний матч

24 січня

СК Дніпро-1 - ТСК (Бачка Топола, Сербія) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 42 Сіладжі

Нагадаємо, Дніпро-1 підписав двох колишніх гравців львівських Карпат: півзахисника Ді Франко і захисника Лукаса Тейлора.