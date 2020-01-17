Дніпро-1 підсилився перед другою частиною сезону

Правий бразильський захисник Лукас Тейлор перейшов у Дніпро-1.

Про це повідомляє прес-служба дніпровського клубу.

Гравець підписав угоду терміном на 1,5 року. Інші деталі контракту не повідомляються.

"На мене велике враження справила тренувальна база клубу, мені все дуже сподобалось: умови для роботи, колектив. Приємно, що всі мене дуже тепло прийняли, підтримують з перших днів. Тут класні хлопці і взагалі все супер! Сподіваюсь, такі умови, таке ставлення дозволить досягати успіхів разом з командою та прогресувати", - розповів Тейлор.

Лукас Тейлор є вихованцем Палмейраса. Попереднім клубом гравця був португальський Ешторіл, за який він не зіграв жодного матчу у поточному сезоні.

У минулому сезоні гравець виступав за ФК Львів, за який провів 7 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав 2 результативні передачі.

Раніше, Дніпро-1 підписав Ді Франко.