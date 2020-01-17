Джерело - scdnipro1.com.ua.
Аргентинський півзахисник Франсіско Ді Франко став гравцем Дніпро-1.
Про це повідомляє прес-служба дніпровського клубу.
Ді Франко підписав контракт на три роки. Інші деталі угоди не повідомляються.
"Я дуже радий бути тут. Тут гарна команда. Я вже мав можливість потренуватися з хлопцями – враження залишились відмінні! Будемо працювати та боротися за те, аби потрапити до першої шістки у чемпіонаті", - розповів Ді Франко.
Гравець останніх два з половиною роки виступав в чемпіонаті України за Карпати. На його рахунку чотири голи в 77 матчах за львів'ян в УПЛ і Кубку України.
Нагадаємо, Дніпро-1 підпише екс-гравця ФК Львів.
Також, екс-голкіпер Шахтаря може перейти до Карпат.