Дніпро-1 підсилився перед другою частиною сезону

Аргентинський півзахисник Франсіско Ді Франко став гравцем Дніпро-1.

Про це повідомляє прес-служба дніпровського клубу.

Ді Франко підписав контракт на три роки. Інші деталі угоди не повідомляються.

"Я дуже радий бути тут. Тут гарна команда. Я вже мав можливість потренуватися з хлопцями – враження залишились відмінні! Будемо працювати та боротися за те, аби потрапити до першої шістки у чемпіонаті", - розповів Ді Франко.

Гравець останніх два з половиною роки виступав в чемпіонаті України за Карпати. На його рахунку чотири голи в 77 матчах за львів'ян в УПЛ і Кубку України.

Нагадаємо, Дніпро-1 підпише екс-гравця ФК Львів.

Також, екс-голкіпер Шахтаря може перейти до Карпат.