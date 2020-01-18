Іспанський фахівець Хосеп Гвардіола не хоче залишати свій клуб Манчестер Сіті.

Про це він розповів порталу Goal.com.

"Я багато разів говорив, що, якщо клуб не звільнить мене, то я на 100% залишуся тут. Звичайно, я збираюся залишитися тут на наступний сезон. І не тому, що ми виграли два останні матчі або стали грати краще в останні місяці. Мені подобається працювати з цими людьми, я насолоджуюся цим. І навіть якщо все піде не так, і ми не потрапимо в Лігу чемпіонів, я не піду", - сказав Гвардіола.