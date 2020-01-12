Гвардіола анонсував відхід лідера Манчестер Сіті

Багаторічний лідер команди Давід Сільва покине стан Манчестер Сіті в кінці поточного сезону.

Про це наставник команди Хосеп Гвардіола заявив в інтерв'ю The Guardian.

"Давід Сільва піде в кінці сезону, і ми не збираємося нікого купувати на його позицію, тому що у нас є Філ. Це саме той хлопець, який забере собі ігрового часу Давида, однак не виключаю, що він буде боротися за місце в старті з де Брюйне, Гюндоганом і Бернарду Сільвою.

Може, в цьому сезоні Філ проведе на полі більше часу, може - менше, я не знаю. Ми віримо в нього. Якби це було не так, то ми шукали заміну для Сільви, але у нас є Філ", - сказав Гвардіола.