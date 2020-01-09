Джерело - xsport.ua.
Манчестер Сіті активно планує проявити себе на трансферному ринку.
Про це повідомляє The Telegraph.
Англійський клуб хоче закрити дві позиції - центрального захисника і лівого латераля.
Актуально: Манчестер Сіті зіграє із Фулгемом, Вест Гем прийме Вест Бромвіч. Результати жеребкування Кубка Англії
Відзначимо, що на позиції лівого латераля у "містян" грають українець Олександр Зінченко, Бенжамен Менді і Анхеліньо.
Серед кандидатів на цю позицію розглядається Бен Чілвел з Лестера.
Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг Манчестер Юнайтед у Кубку ліги.