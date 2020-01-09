Манчестер Сіті визначився із трансферними цілями

Манчестер Сіті активно планує проявити себе на трансферному ринку.

Про це повідомляє The Telegraph.

Англійський клуб хоче закрити дві позиції - центрального захисника і лівого латераля.

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Відзначимо, що на позиції лівого латераля у "містян" грають українець Олександр Зінченко, Бенжамен Менді і Анхеліньо.

Серед кандидатів на цю позицію розглядається Бен Чілвел з Лестера.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг Манчестер Юнайтед у Кубку ліги.