Динамо зіграє із бразильським клубом

Під час тренувального збору в Туреччині Динамо проведе контрольний матч проти клубу четвертого бразильського дивізіону Новорізонтіно.

Про це повідомляє прес-служба бразильського клубу.

Бразильський клуб вирушить до Туреччини 28 січня. В цей же день завершиться перший турецький збір Динамо, а другий стартує 2 лютого.

Наразі точна дата матчу не відома.

No próximo dia 27, parte do grupo que disputou a Copinha 2020 embarcará para a Turquia, para uma série de amistosos contra as equipes da Europa. Será a primeira viagem internacional do Tigre, que entre os seus adversários, enfrentará Zenit, Dinamo de Kiev e Dinamo Moscow! pic.twitter.com/WwM962EnCL