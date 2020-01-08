Динамо підтвердило оренду Сідклея у Корінтіанс

Угода розрахована до 31 грудня 2020 року

Джерело - ФК Динамо.

26-річний захисник київського Динамо Сідклей перейшов на правах оренди до бразильського Корінтіанса.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Угода розрахована до 31 грудня 2020 року.

Бразилець перейшов до Динамо в липні 2018 року. З того часу провів в біло-синій футболці всього 23 матчі у всіх турнірах (17 в чемпіонаті України, 1 в розіграші національного Кубка і 5 в Лізі Європи), забивши 1 м'яч. У нинішньому сезоні захисник не зіграв жодного поєдинку в складі Динамо.

Відзначимо, що Сідклей вже виступав за Корінтіанс. Саме перед переходом в "Динамо", в першій половині 2018 року, захисник провів за команду 11 матчів в бразильській Серії А і 5 ігор в Кубку Лібертадорес, забивши два м'ячі.

За підсумками минулого сезону Корінтіанс зайняв в чемпіонаті Бразилії восьме місце, і в 2020-му буде виступати в кваліфікації найпрестижнішого клубного турніру Південної Америки - Кубка Лібертадорес.

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