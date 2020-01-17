Представники Динамо відвідали суперфана Парамона

Сергій Заборовський, якого у футбольних колах знають як Суперфана Парамона, зустрів свій 65-й день народження у лікарні. Уболівальника відвідали представники Динамо.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

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Медичний персонал дозволив короткий візит до палати керівнику громадської організації Ветерани ФК Динамо Київ Володимиру Мунтяну та представникам Фан-клубу Динамо, які передали Сергію Анатолійовичу матеріальну допомогу на лікування від керівництва клубу, а також комплект нової форми “біло-синіх”.

"Від імені всього клубу Динамо Київ, усієї нашої динамівської родини, ми хотіли провідати нашого друга, Суперфана Парамона. Він уже прийшов до тями, трохи може розмовляти, навіть хотів піднятися та пройтися. Рветься додому! І все питає: “Коли ж буде гра?”.

На 65-річчя хочеться побажати Парамону подолати як мінімум 100-річний рубіж! Зараз Михайло Давидович Суркіс, який нещодавно відзначив 100-річний ювілей, дав нам усім приклад. Тепер у кожного динамівця є завдання - прожити не менше ста років!", - розповів Мунтян.