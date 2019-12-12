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Клуб Другої ліги хоче звернутися до CAS у справі дозаявки суперником воротаря-любителя

Сьогодні 20:20 119 0
Поділля виступило з офіційною заявою
Клуб Другої ліги хоче звернутися до CAS у справі дозаявки суперником воротаря-любителя
#Поділля, #Діназ

Джерело - ФК Поділля.

Поділля виступило з офіційною заявою щодо ситуації з дозаявку Діназ воротаря, який виступав на любительському рівні, в період, коли можна вносити в заявку тільки вільних агентів.

Клуб з Хмельницького заявляє, що Діназ 19 листопада дозаявив воротаря Романа Коростишівського, щоб той зміг взяти участь в матчі проти Поділля 20 листопада.

Хмельничани відзначають, що це - постійна практика, коли гравців дозаявляти в період, коли за регламентом це не дозволено. Але в цьому випадку воротар був гравцем Десни Погреби, яка виступає в чемпіонаті Київської області на аматорському рівні.

Матч був зіграний (3:1 на користь Діназа - прим.), Після чого Поділля подало протест в ПФЛ 21 листопада по цієї нагоди.

Протест був відхилений, ліга послалася на комітет з питань статусу і трансферів футболістів УАФ, який прийняв дозаявку у винятковому порядку. Комітет прийняв заявку через травми двох воротарів Діназа, а третього в заявці не було.

Хмельницький клуб відзначає, що Діназ міг підписати вільного агента або дозаявити воротаря з юнацької команди, яка повинна бути за регламентом у клубу ПФЛ.

Поділля звернулося до КДК. Комітет призначив засідання у справі на 12 грудня, але лист клуб отримав лише 11 грудня, хоча воно датується 4 грудня.

Хмельничани вказують на можливий конфлікт інтересів, оскільки почесний президент Діназ Ярослав Москаленко очолює Київську обласну федерацію футболу і входить до виконкому УАФ. Він може мати деякий вплив на рішення на користь клубу.

"Чекаючи негативний для нас відповідь і від КДК УАФ, футбольний клуб чітко усвідомлює, що не збирається зупинятися.

Ми будемо продовжувати боротьбу, будемо оскаржувати рішення КДК в апеляційному комітеті УАФ, і в разі відмови готові взяти на себе відповідальність відстояти правду і верховенство регламенту в Спортивному арбітражному суді Лозанни", - сказано в зверненні Поділля.

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