Шахтар буде несіяним під час жеребкування 1/16 Ліги Європи

Шахтар може отримати серйозного суперника на стадії 1/16 Ліги Європи

При жеребкуванні 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар потрапить до списку несіяних команд.

За регламентом, вісім команд, які займають треті місця на груповому раунді Ліги чемпіонів, делегують до Ліги Європи 4 сіяних і 4 несіяних команди. У число сіяних потрапляють клуби, які набрали більше очок в шести турах Ліги чемпіонів, клубний коефіцієнт команди ролі не грає.

Сіяні: Аякс (10 очок), Бенфіка (7), Інтер (7), РБ Зальцбург (7).

Несіяні: Шахтар (6), Баєр (6), Олімпіакос (4), Брюгге (3).

Нагадаємо, Шахтар зганьбився у матчі з Аталантою і залишив Лігу чемпіонів.

Також, Каштру розкритикував арбітра матчу Шахтар - Аталанта.