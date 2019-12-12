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Каштру: Арбітр прийняв декілька досить цікавих рішень

Сьогодні 08:13 1097 0
Луїш Каштру прокоментував матч із Аталантою
Каштру: Арбітр прийняв декілька досить цікавих рішень
#Шахтар, #Каштру

Джерело - shakhtar.com.

Арбітр під час матчу Шахтар – Аталанта у 6 туті Ліги чемпіонів приймав цікаві рішення.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Стосовно системи VAR. Сьогодні було ухвалено декілька досить цікавих рішень. Вилучення Додо? Окей, арбітр ухвалив таке рішення, ми маємо бути з цим згодні. Зарахований перший гол Аталанти, де був невеликий офсайд, п’ята Кривцова. Незарахований наш гол – буквально через маленький кусочок футболки.

Також ситуація з Муріелем: він фолив, проте арбітр не дав йому другу жовту картку. Аталанта могла лишитися вдесятьох, а гра, можливо, була б геть іншою. В епізоді з Додо було ухвалено рішення показати пряму червону картку", - розповів Каштру.

Нагадаємо, Шахтар зганьбився у матчі з Аталантою і залишив Лігу чемпіонів.

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