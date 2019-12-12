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Циганков: Ми не просимо, щоб нас носили на руках

Сьогодні 04:10 45 0
Циганков: Ми не просимо, щоб нас носили на руках
#Динамо, #Лугано

Джерело - Чемпіон.

Гравці Динамо сподіваються на підтримку уболівальників під час матчу Ліги Європи проти Лугано.

Про це сказав півзахисник киян Віктор Циганков.

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"Ми не просимо, щоб нас носили на руках. Ми хочемо виходити та грати на перемогу, досягати результату. Вважаю, що для вболівальників, для клубу загалом це дуже важливо. Звичайно, Динамо має виходити з таких груп із першого місця. Але ситуація так склалася, що завтра нам необхідно вигравати, щоб виходити хоча б із другого. Сподіваюся, уболівальники прийдуть завтра, підтримають нас, і ми здобудемо перемогу", - сказав Циганков.

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