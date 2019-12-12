 Ліга Європи: що потрібно Динамо для виходу до 1/16 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга Європи: що потрібно Динамо для виходу до 1/16 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 03:21 2252 0
Попри поразку у матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи проти шведського Мальме (4:3), київське Динамо зберігає шанси на вихід у плей-оф турніру.
Ліга Європи: що потрібно Динамо для виходу до 1/16 фіналу Ліги Європи
#Динамо, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Попри поразку у матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи проти шведського Мальме (4:3), київське Динамо зберігає шанси на вихід у плей-оф турніру.
 

У 5-му турі групового раунду Ліги Європи київське Динамо програло шведському Мальме з рахунком 3:4, через що опустилось на третю сходинку у квартеті В, у киян 6 балів. Скандинавські ж суперники піднялись на друге місце, і мають у власному активі 8 очок. Групу очолює данський Копенгаген, який ще не програвав у жодному матчі турніру, у них 9 залікових балів. Швейцарське Лугано втратило шанси на вихід в плей-оф, і має лише 2 пункти.

Попри третю позицію, яка не дає можливості виходу в 1/16 фіналу Ліги Європи, київське Динамо зберігає можливість вийти у наступну стадію турніру. У останньому матчі групового раунду, українці зустрічаються з Лугано, а Копенгаген боротиметься з Мальме за першу сходинку у квартеті В. 

Перемога київського Динамо з різницею в два м'ячі над Лугано означатиме вихід українців в плей-оф, незалежно від результату зустрічі Копенгаген - Мальме. 

Якщо ж Динамо переможе суперника з різницею в один м'яч, то паралельний матч групи, буде мати для киян турнірне значення. Для виходу в плей-оф знадобиться поразка Мальме, або ж перемога шведів над Копенгагеном з різницею у два м'ячі. 

Нічия у матчі суперників теж забезпечить київському Динамо вихід в плей-оф, незалежно від того з яким рахунком вони переможуть швейцарців.

Поразка або нічия українського клубу у зустрічі з Лугано означатиме виліт Динамо з Ліги Європи.

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