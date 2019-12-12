На груповому етапі Ліги чемпіонів забито рекордну кількість голів

Джерело - Чемпіон.

За підсумками цьогорічного групового турніру Ліги чемпіонів встановлено новий рекорд результативності.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Учасники найпрестижнішого клубного турніру Європи забили на груповій стадії 308 голів. Це найбільший показник в історії.

😱 NEW GROUP STAGE RECORD! 3⃣0⃣8⃣ GOALS ⚽️#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 11 December 2019

До слова, найрезультативнішими командами групового турніру стали Баварія (24 голи), Тоттенгем (18), та ПСЖ (17). Найбільше пропустили Генк та Црвена Звезда – по 20, а також Галатасарай, Лілль, Тоттенгем та Олімпіакос – по 14 голів. Найрезультативніший матч – лондонська зустріч Тоттенгема і Баварії, яка завершилася перемогою німецької команди з рахунком 7:2.

Нагадаємо, визначилися всі учасники плей-оф Ліги чемпіонів. Єдиний представник України у цьому турнірі, донецький Шахтар, посів третє місце у своїй групі і навесні виступатиме у Лізі Європи.