Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Останні дві путівки здобули Аталанта і Атлетіко

Джерело - Чемпіон.

Завершився груповий етап Ліги Чемпіонів, за підсумками якого визначилися всі учасники 1/8 фіналу.

Наводимо повний список:

ПСЖ (перше місце в групі), Реал (друге місце в групі), Баварія (перше місце в групі), Тоттенгем (друге місце в групі), Манчестер Сіті (перше місце в групі), Аталанта (друге місце в групі), Ювентус (перше місце в групі), Атлетіко (друге місце в групі), Барселона (перше місце в групі), Боруссія Д (друге місце у групі), РБ Лейпциг (перше місце у групі), Ліон (друге місце у групі), Ліверпуль (перше місце в групі), Наполі (друге місце в групі), Валенсія (перше місце у групі), Челсі (друге місце у групі).

Жеребкування відбудеться 1/8 фіналу відбудеться у понеділок, 16 грудня.

Раніше, Шахтар зганьбився у матчі з Аталантою і залишив Лігу чемпіонів.