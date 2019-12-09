Команда Мілевського залишилася без головного тренера

Лічка залишає посаду наставника брестського Динамо

Брестське Динамо після тріумфального сезону і перемоги в чемпіонаті Білорусі попрощалося з головним тренером Марцелом Лічкою.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, що контракт тепер уже колишнього наставника брестчан Марцела Лічки був укладений на початку 2019 року по системі 1+1, але клуб не захотів продовжувати угоду з чеським фахівцем, який також виграв і Суперкубок Білорусі.

Раніше, кандидатами на посаду нового головного тренера є Юрій Калитвинцев, Олександр Хацкевич і Олег Дулуб.