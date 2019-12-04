Хацкевич може стати тренером Мілевського

Джерело - ua.tribuna.com.
Екс-тренер київського Динамо Олександр Хацкевич входить в число претендентів на пост наставника брестського Динамо.
Про це повідомляє Прессбол.
Контракт нинішнього тренера брестчан Марцела Лічки укладений за системою 1+1, клуб не поспішає продовжувати угоду з чеським фахівцем.
Хацкевич був звільнений з київського клубу в серпні 2019 року.
У складі Динамо Брест виступають українці Артем Мілевський, Олександр Нойок та Олексій Хобленко.
Раніше, Мілевський і Алієв потролили Блохіна.