Хацкевич може стати тренером Мілевського

Олександр Хацкевич може продовжити кар’єру у Білорусії

Екс-тренер київського Динамо Олександр Хацкевич входить в число претендентів на пост наставника брестського Динамо.

Про це повідомляє Прессбол.

Контракт нинішнього тренера брестчан Марцела Лічки укладений за системою 1+1, клуб не поспішає продовжувати угоду з чеським фахівцем.

Хацкевич був звільнений з київського клубу в серпні 2019 року.

У складі Динамо Брест виступають українці Артем Мілевський, Олександр Нойок та Олексій Хобленко.

Раніше, Мілевський і Алієв потролили Блохіна.