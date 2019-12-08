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Калитвинцев може очолити команду Мілевського

Вчора 23:17 183 0
Динамо може змінити тренера після успіху в чемпіонаті Білорусі
Калитвинцев може очолити команду Мілевського
#Калитвинцев, #Мілевський

Джерело - sport.ua.

Брестське Динамо після тріумфального сезону і перемоги в чемпіонаті Білорусі 2019 року може змінити головного наставника.

Про це повідомляє FootballHub.

Кандидатом на пост головного тренера значиться Юрій Калитвинцев. За брестський клуб виступають українці Артем Мілевський, Олександр Нойок, Олексій Хобленко та Євген Хачеріді.

Зараз команду очолює чеський фахівець Марцел Лічка. У Бресті він працює з 2018 року.

Раніше, мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись.

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