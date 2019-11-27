Рафаїлов: Може потрібно, щоб у кожній українській команді було по два гея

У недалекому майбутньому Олімпіади проводитимуться серед геїв.

Про це гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов заявив в ефірі ТаТоТаке.

"Я не претендую на те, щоб кого-то заборонити або покарати. Я проти пропаганди. Мій останній жарт - запропонував, щоб Зоря стала першим клубом, який внесе до регламенту положення, щоб в кожній українській команді було по два гея.

Не знаю, як буду з'ясувати, хто гей, а хто ні. Вони самі повинні про це сказати, зробити камінг-аут, зараз це модно. Думаю, в недалекому майбутньому Олімпіади проводитимуться серед подібних. Це вже не за горами, з огляду на те, куди котиться цей світ.

І в командах з'являться. Запитайте у футболістів, як вони до цього поставляться. Вони дуже погано це сприймають, їм це не подобається. Для них окрему роздягальню робити? Як бути в цій ситуації?", - сказав Рафаїлов.