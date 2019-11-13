Комісія УАФ виявила недоліки стадіону у Тернополі, фінал Кубка України можуть перенести

Комісія виділила кілька недоліків

Комісія Української асоціації футболу відвідала Тернопіль, де провела інспекцію Тернопільського міської стадіону, І залишилася не задоволеною.

Про це повідомляє Сорока.

На цьому стадіоні, попередньо, має відбутися фінал Кубку України сезону 2019/20.

Комісія виділила кілька недоліків, серед яких: відсутність необхідної кількості місць в VIP-зоні, а також зали для прес-конференції (очікується приїзд до 100 представників ЗМІ).

При цьому головною проблемою стадіону, на якій зробив упор транслятор фінального матчу ТК Футбол є відсутність телевізійних вишок,

Дані недоліки були передані місцевій владі, і якщо вони будуть усунені, то Тернопіль все-таки прийме фінальний матч.

Відзначимо, що фінал Кубка України 2019/20 запланований на 13 травня.

Нагадаємо, перенесено дату жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.