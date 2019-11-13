Комісія УАФ виявила недоліки стадіону у Тернополі, фінал Кубка України можуть перенести

Джерело - UA-футбол.
Комісія Української асоціації футболу відвідала Тернопіль, де провела інспекцію Тернопільського міської стадіону, І залишилася не задоволеною.
Про це повідомляє Сорока.
На цьому стадіоні, попередньо, має відбутися фінал Кубку України сезону 2019/20.
Комісія виділила кілька недоліків, серед яких: відсутність необхідної кількості місць в VIP-зоні, а також зали для прес-конференції (очікується приїзд до 100 представників ЗМІ).
При цьому головною проблемою стадіону, на якій зробив упор транслятор фінального матчу ТК Футбол є відсутність телевізійних вишок,
Дані недоліки були передані місцевій владі, і якщо вони будуть усунені, то Тернопіль все-таки прийме фінальний матч.
Відзначимо, що фінал Кубка України 2019/20 запланований на 13 травня.
Нагадаємо, перенесено дату жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.