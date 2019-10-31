Перенесено дату жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

Пари чвертьфіналістів будуть визначені у грудні

Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України відбудеться у грудні поточного року (точну дату буде визначено пізніше), а поєдинки – навесні 2020-го.

Про це повідомляє УАФ.

Раніше повідомлялося, що жеребкування відбудеться 1 листопада.

Зазначимо, 30 жовтня в поєдинках 1/8 фіналу Кубку України сезону-2019/2020 визначилися всі чвертьфіналісти турніру.

Фінал Кубка України-2019/2020 запланований на 13 травня 2020 року. Найвірогіднішим місцем його проведення на сьогодні є Тернопіль.

Раніше, Інгулець переміг СК Дніпро-1 у 1/8 фіналу Кубка України.