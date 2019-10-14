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Попередньо визначено місце проведення фіналу Кубка України сезону-2019/2020

Сьогодні 17:11 276 0
У Тернопілі може відбутися фінал КУ
Попередньо визначено місце проведення фіналу Кубка України сезону-2019/2020
#КУ, #Тернопіль

Джерело - УАФ.

У столичному Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу, на якому було визначення місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2019/2020, який попередньо заплановано на 13 травня 2020 року.

Розширення географії проведення в Україні топ-матчів, у тому числі — фіналу Кубку країни, є одним із пріоритетів у роботі УАФ. Так, фінали чотирьох попередніх турнірів пройшли у Львові, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. Така позиція дозволяє не лише популяризувати футбол у регіонах, але й покращувати футбольну інфраструктуру міст та арен, обраних для проведення таких поєдинків. Про це йшлося й під час обговорення пропозицій щодо фіналу Кубку України-2019/2020. 

Членам Виконкому УАФ було запропоновано підтримати ідею провести цей матч на тернопільському Міському стадіону. Голова Тернопільської обласної федерації футболу Тарас Юрик запевнив, що така ініціатива попередньо отримала підтримку обласного центру на всіх рівнях.

Враховуючи також, що саме там рік тому на високому організаційному рівні було проведено матч відбору жіночого чемпіонату світу Україна — Угорщина (2:0), члени виконкому попередньо підтримали кандидатуру Тернополя. Але було ухвалено рішення найближчим часом сформувати комісію УАФ, яка протягом місяця вивчатиме всі деталі щодо організації матчу. І лише після її звіту буде затверджено остаточне рішення.

Раніше, Україна визначилась із екіпіруванням на матч проти Португалії.

Нагадаємо, Каштру вказав на проблему збірної Португалії.

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