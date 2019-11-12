Хавбек Олександрії звинуватив арбітра в убивстві українського футболу

Головний арбітр Сергій Бойко жахливо відсудив матч 14 туру УПЛ Олімпік - Олександрія.

Про це півзахисник гостей Максим Третьяков заявив у коментарі Футбольному формату.

"Згодні, що Паньків зіграв небезпечно. Але він перший зіграв в м'яч, а потім – в гравця. Це жовта картка.

Коли суддя ухвалює такі рішення – видалення на перших хвилинах, він просто вбиває наш чемпіонат, наш футбол. У нього немає ніякої поваги до команди. Він відсудив жахливо", – сказав Третьяков.