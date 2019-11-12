Хавбек Олександрії звинуватив арбітра в убивстві українського футболу

Джерело - football24.ua.
Головний арбітр Сергій Бойко жахливо відсудив матч 14 туру УПЛ Олімпік - Олександрія.
Про це півзахисник гостей Максим Третьяков заявив у коментарі Футбольному формату.
"Згодні, що Паньків зіграв небезпечно. Але він перший зіграв в м'яч, а потім – в гравця. Це жовта картка.
Коли суддя ухвалює такі рішення – видалення на перших хвилинах, він просто вбиває наш чемпіонат, наш футбол. У нього немає ніякої поваги до команди. Він відсудив жахливо", – сказав Третьяков.
Нагадаємо, Бойко вилучив голкіпера Олександрії Юрія Паньківа вже на 4-й хвилині матчу проти Олімпіка, однак команда Шарана змогла втримати нічию 0:0.