Караваєв: При Михайличенку повинні більше працювати на полі

Тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком просить гравців Динамо більше використовувати фланги при атаці.

Про це захисник киян Олександр Караваєв заявив у програмі Профутбол.

"При Хацкевичу не було такого, що хтось незадоволений. Всі брали його вимоги. Просто не було права на помилки, потрібен був результат. Вболівальники дуже вимагають, щоб команда грала в Лізі чемпіонів. Нам було по силам, але самі винні. У наступному році буде по-іншому. Проблема була в нас, а не в тренері. Потрібно було бути єдиним цілим, ми не поступалися. Просто був такий період, коли була яма, пішла серія невдач.

При Михайличенку повинні більше працювати на полі. Повинні і вперед, і назад. Один за одного і не розгойдуватися, а з перших хвилин починати грати. Повинна бути агресія. Навіси? Одна з вимог. Коли атакуємо через центр, то там багато команд закривається. І для цього використовуємо фланги і подачі. Але треба працювати над точністю. Просять більше грати через фланги, там грають наші лідери. Будемо далі працювати над цим компонентом", - сказав Караваєв.