Пара центральних захисників Попов і Шабанов провели хороший матч проти Олександрії.

Про це розповів головний тренер Динамо Олексій Михайличенко.

"Якщо відіграли на нуль, то зіграли добре. І Шабанов, і Попов - обидва провели хороший матч, було багато боротьби і вели вони її добре. Те, що ми вже п'ятий матч граємо на нуль - до цього і потрібно йти. У футболі результат починається саме з оборони, а вже потім будується атака. Ми прагнемо, щоб суперник мав якомога менше шансів забити. Сьогодні це вдалося. Зрозуміло, у кожному матчі стоїть завдання не пропустити", - розповів Михайличенко.