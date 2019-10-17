Мій профіль
Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві
Сьогодні 15:46 1115 6
Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі
Сьогодні 15:19 3247 1
Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція бою за титули WBC і IBF. LIVE
Сьогодні 13:56 651
Ребров: Скоро побачимо Шевченка у серйозному клубі
Сьогодні 10:03 5038 1
Бійка між Суркісом та Павелком: Причина ветерани АТО
Сьогодні 09:29 9918 3
Помер боксер, який бився в андеркарті бою Усика
Сьогодні 08:13 5026
Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний
Вчора 20:54 15381 4
Олександр Зінченко і Влада Седан одружуються
Вчора 18:56 4644
Ястремська програла у другому колі турніру у Москві
Вчора 17:07 1306
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 08:30 44971
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:38 Футбол Генеральна прокуратура України порушила нову справу проти Динамо через несплату податків 205
20:22 Футбол Бойко переніс операцію і вже не зіграє у цьому році за Динамо 403
20:07 Теніс Україна входить до топ-10 за середнім рейтингом найкращих тенісисток 177
19:50 Футбол Матч Україна – Португалія увійшов до топ-5 найвідвідуваніших ігор відбору Євро-2020 883
19:34 Футбол Суркіс про конфлікт з Павелком: Нічого не коментую, зі мною все добре 389
19:17 Футбол Рома домоглася скорочення дискваліфікації Фонсеки 436
19:01 Футбол Екс-гравець ПСЖ має намір судитися з клубом 228
18:49 Блог Черкаські мавпи приєдналися до проекту Тренування з зіркою 105
18:45 Футбол Павелко: Проти моєї команди майже два роки ведуться замовні кампанії 1019 4
18:31 Теніс Світоліна - Кудерметова: огляд матчу 198
18:16 Бокс Гвоздик: Коли я приїхав до США, мене ніхто не чекав 834
17:52 Футбол Манчестер Юнайтед запланував шість гучних трансферів 619
17:44 Блог Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк 1434
17:34 Футбол У Динамо кадрові проблеми напередодні гри з Олександрією 1035 1
17:14 Теніс Тренер зробив акцент на грудях суперниці, мотивуючи підопічну 383
16:53 Хокей Чемпіон Румунії прибув до України 803
16:33 Футбол Самбрано заявив, що взимку хоче піти з Динамо 601
16:12 Футбол Красніков: Трансферна ціна гравців збірної України суттєво зросла 776
15:51 Футбол Манчестер Юнайтед відмовився від Неймара через жадність його батька 847 3
15:46 Теніс Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві 1115 6
15:26 Футбол Каштру: Збірна України здобула чудову перемогу 1405
15:19 Футбол Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі 3247 1
15:10 Футбол Левченко про бійку Суркіса та Павелка: Україна країна відмінних боксерів 1794
14:52 Бокс Дею не потрібно було займатися боксом – промоутер 316
14:38 Футбол Ребров: Мене все влаштовує у Ференцвароші 576

Матч Україна – Португалія увійшов до топ-5 найвідвідуваніших ігор відбору Євро-2020

Сьогодні 19:50 883 0
Були присутні на стадіоні 65 883 глядачі
Матч Україна – Португалія увійшов до топ-5 найвідвідуваніших ігор відбору Євро-2020
#Україна, #Португалія

Джерело - football24.ua.

Матч 8-го туру у групі В між збірними України та Португалії увійшов до п’ятірки найбільш відвідуваних матчів усіх ігор відбору Євро-2020.

Про це повідомляє Zbirna.com.

На стадіоні НСК Олімпійський у Києві за поєдинком спостерігало 65 883 глядачі.

Першу сходинку по відвідуваності займає матч між збірними Англії та Болгарії (4:0), що відбувся 7 вересня у Лондоні на стадіоні Уемблі. Цю гру наживо дивилось 82 605 уболівальників.

Дата Група Матч Стадіон Рахунок Глядачі
07.09.2019 А Англія – Болгарія Уемблі 4:0 82 605
22.03.2019 А Англія – Чехія Уемблі 5:0 82 575
07.09.2019 Н Франція – Албанія Стад де Франс 4:1 77 655
10.06.2019 F Іспанія – Швеція Сантьяго Бернабеу 3:0 72 205
14.10.2019 В Україна – Португалія НСК Олімпійський 2:1 65 883

Раніше, Леоненко розкритикував Зінченка.

Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.

Коментарі ()