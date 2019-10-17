Матч Україна – Португалія увійшов до топ-5 найвідвідуваніших ігор відбору Євро-2020

Були присутні на стадіоні 65 883 глядачі

Матч 8-го туру у групі В між збірними України та Португалії увійшов до п’ятірки найбільш відвідуваних матчів усіх ігор відбору Євро-2020.

Про це повідомляє Zbirna.com.

На стадіоні НСК Олімпійський у Києві за поєдинком спостерігало 65 883 глядачі.

Першу сходинку по відвідуваності займає матч між збірними Англії та Болгарії (4:0), що відбувся 7 вересня у Лондоні на стадіоні Уемблі. Цю гру наживо дивилось 82 605 уболівальників.

Дата Група Матч Стадіон Рахунок Глядачі 07.09.2019 А Англія – Болгарія Уемблі 4:0 82 605 22.03.2019 А Англія – Чехія Уемблі 5:0 82 575 07.09.2019 Н Франція – Албанія Стад де Франс 4:1 77 655 10.06.2019 F Іспанія – Швеція Сантьяго Бернабеу 3:0 72 205 14.10.2019 В Україна – Португалія НСК Олімпійський 2:1 65 883

Раніше, Леоненко розкритикував Зінченка.

Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.