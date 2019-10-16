Екс-гравець збірної України та футбольний експерт Віктор Леоненко розкритикував Олександра Зінченка за надмірні святкування після матчу із Португалією.

Про це розповів сам експерт.

"Я не зрозумів, чому він почав такі інтерв'ю роздавати після перемоги, чому він так скакав. Знаєте, що сказав би Валерій Васильович Лобановський? Якщо у тебе стільки сил залишилося після такої важкої гри – поїхали на тренування.

Словом, зробив би йому зауваження. Звідки у Зінченка сили? Лобановський реально здивувався б: "А ти що, ще один тайм можеш зіграти? Ну-ну". Кожен серйозний гравець повинен кожен божий день доводити, що він кращий. А то зараз складається враження, що у футбол грають заради селфі і лайків.

Хоч чогось ми вже досягаємо. Сподіваюся, на чемпіонаті Європи соромно не буде", - розповів Леоненко.