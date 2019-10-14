Підопічні Шевченка втримали переможний рахунок

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8 туру кваліфікації Євро-2020 з футболу збірна України приймала Португалію.

Збірна України відкрила рахунок на шостій хвилині матчу. Після подачі Марлоса з кутової позначки послідував удар по воротах гостей - голкіпер парирував удар Кривцова, але першим на добиванні був Яремчук - 1:0.

А на 27-ій хвилині зустрічі подвоїв рахунок Ярмоленко, який результативно замкнув передачу Миколенка. Це сталося на 27-ій хвилині матчу. До перерви гості мали пару моментів, але надійну гру продемонстрував голкіпер збірної України Пятов.

На другий тайм матчу португальці вийшли налаштованими зіграти гандикап. На 52-ій хвилині матчу Пятов парирував підступний удар Роналду. У середині тайму Фернандеш з близької відстані пробив вище воріт. А на 72-ій хвилині у суперечливій ситуації після певної паузи арбітр призначив пенальті і показав друге попередження Степаненку. Збірна України залишилася у меншості, а Роналду скоротив відставання у рахунку до мінімуму.

Підопічні Шевченка, граючи у меншості, зуміли втримати переможний рахунок. Це дозволило достроково виграти групу В.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

14 жовтня

Група В

Україна - Португалія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Яремчук, 2:0 - 27 Ярмоленко, 2:1 - 72 Роналду (пен)

Україна: Пятов, Миколенко (Пластун, 90+4), Кривцов, Матвієнко, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Маліновський, Ярмоленко, Марлос (Коноплянка, 63), Яремчук (Коваленко, 73)

Португалія: Патрісіу, Геррейро, Пепе, Діас, Семеду, Жоау Маріу (Брума, 68), Даннілу, Моутінью (Фернандеш, 56), Перейра Д., Роналду, Сільва, Гуедеш (Жуао Фелікс, 46)

Попередження: Степаненко, 25. 72; Ярмоленко, 47; Зінченко, 90+4; Ковлаенко, 90+5 - Пепе, 26; Діаш, 64.

Вилучення: Степаненко, 72