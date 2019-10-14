Матвієнко: Чого нам боятися Португалію? Україна - фаворит

Захисник про очікування від гри з португальцями

Збірна України готова до домашнього матчу відбору Євро-2020 проти Португалії.

Про це захисник збірної України Микола Матвієнко заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Вважаю, команда готова. Суперник дуже складний, але ми розбирали його. Сподіваюся, покажемо хороший футбол. Як сказав Зінченко, ми - фаворити, граємо вдома, перебуваємо на 1-му місці турнірної таблиці. Чого нам боятися?"- сказав Матвієнко.

Початок - 21.45. Трансляція - телеканал Україна.

Раніше, Україна визначилась із екіпіруванням на матч проти Португалії.

Нагадаємо, Каштру вказав на проблему збірної Португалії.