Матвієнко: Чого нам боятися Португалію? Україна - фаворит

Мій профіль
Ястремська програла у другому колі турніру у Москві
Сьогодні 17:07 806
Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний
Сьогодні 20:54 2501 1
Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE
Сьогодні 19:31 458
Олександр Зінченко і Влада Седан одружуються
Сьогодні 18:56 2027
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 08:30 44118
У Росії визнали масову підміну допінг-проб
Вчора 18:43 3287
Ястремська перемогла росіянку у першому колі Кубка Кремля
Вчора 16:03 1434
Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі
Вчора 15:31 842
Golden Boy-2019: Лунін увійшов у фінальну двадцятку
Вчора 13:15 1138
Голосування. Визначаємо найкращого гравця збірної України у матчі проти Португалії
Вчора 12:26 2695
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:56 Футбол Костишин знає, завдяки чому Колос може здолати Шахтар 1
21:40 Футбол Лідер Інтера вилетів до кінця року 49
21:26 Бокс Поєдинок Гвоздик - Бетербієв покаже телеканал Інтер 76
21:11 Біатлон Росіянка повернеться у біатлон і буде виступати за Словенію 140
20:54 Футбол Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний 2501 1
20:38 Теніс Завацька програла у першому колі турніру в Угорщині 98
20:30 Блог Україна - Португалія. Як ми виходили на Євро-2020 187
20:20 Баскетбол Збірна Україна посіла четверте місце на Всесвітніх пляжних іграх 178
20:07 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті 149
19:51 Футбол Агент Зінченка натякнув на перехід до Серії А 1633
19:41 Блог 15 років тому одна заміна змінила історію футболу 592
19:34 Футбол Агуеро потрапив у серйозну аварію 665
19:31 Пряма трансляція Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE 458
19:18 Баскетбол Збірна України програла Бразилії у півфіналі Пляжних ігор 186
19:02 Баскетбол Липовцев: Не бажаючи бути причетним до фарсу, я розірвав свій контракт з Харківськими Соколами 210
18:56 Блог Олександр Зінченко і Влада Седан одружуються 2027
18:46 Футбол Макелеле назвав найкращого українського футболіста 1938
18:31 Футбол Караваєв: На Євро-2020 будемо ставити максимальні цілі 328
18:16 Футбол Мессі отримав шосту Золоту бутсу у кар'єрі 522
17:57 Баскетбол Протест Дніпра: клуб надав перелік спірних моментів у матчі з Прометеєм 283
17:39 Теніс Кіченок програла у другому колі парного розряду Кубка Кремля 142
17:23 Баскетбол Збірна України у драматичній боротьбі вийшла до півфіналу Пляжних ігор 624
17:07 Теніс Ястремська програла у другому колі турніру у Москві 806
16:55 Бокс В Україні офіційно визнали WBC 1468
16:35 Баскетбол Тищенко покинув Київ-Баскет і підписав контракт з Харківськими Соколами 196

Матвієнко: Чого нам боятися Португалію? Україна - фаворит

14.10.2019 20:26 382 0
Захисник про очікування від гри з португальцями
Матвієнко: Чого нам боятися Португалію? Україна - фаворит
#Україна, #Португалія, #Матвієнко

Джерело - Tribuna.com.

Збірна України готова до домашнього матчу відбору Євро-2020 проти Португалії.

Про це захисник збірної України Микола Матвієнко заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Вважаю, команда готова. Суперник дуже складний, але ми розбирали його. Сподіваюся, покажемо хороший футбол.

Як сказав Зінченко, ми - фаворити, граємо вдома, перебуваємо на 1-му місці турнірної таблиці. Чого нам боятися?"- сказав Матвієнко.

Початок - 21.45. Трансляція - телеканал Україна.

Раніше, Україна визначилась із екіпіруванням на матч проти Португалії.

Нагадаємо, Каштру вказав на проблему збірної Португалії.

Коментарі ()