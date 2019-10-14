Матвієнко: Чого нам боятися Португалію? Україна - фаворит

Джерело - Tribuna.com.
Збірна України готова до домашнього матчу відбору Євро-2020 проти Португалії.
Про це захисник збірної України Микола Матвієнко заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.
"Вважаю, команда готова. Суперник дуже складний, але ми розбирали його. Сподіваюся, покажемо хороший футбол.
Як сказав Зінченко, ми - фаворити, граємо вдома, перебуваємо на 1-му місці турнірної таблиці. Чого нам боятися?"- сказав Матвієнко.
Початок - 21.45. Трансляція - телеканал Україна.
Раніше, Україна визначилась із екіпіруванням на матч проти Португалії.
Нагадаємо, Каштру вказав на проблему збірної Португалії.