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Україна визначилась із екіпіруванням на матч із Португалією

Сьогодні 13:31 681 0
Команди вийдуть у традиційних для себе кольорах
Україна визначилась із екіпіруванням на матч із Португалією
#Україна, #Португалія, #Євро-2020

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 14 жовтня, збірна України зіграє із Португалією у рамках відбору на Євро-2020.

Українська команда на матч у Києві вийде у жовтій формі, голкіпер національної команди зіграє у зеленій.

Актуально:  Україна - Португалія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE

В свою чергу збірна Португалії вибрала червоний комплект, а воротар команди одягне екіпіровку чорного кольору.

Матч відбудеться на стадіоні ОСК Олімпійський, початок о 21:45.

Раніше, Каштру вказав на проблему збірної Португалії.

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