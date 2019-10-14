Джерело - УАФ.
Сьогодні, 14 жовтня, збірна України зіграє із Португалією у рамках відбору на Євро-2020.
Українська команда на матч у Києві вийде у жовтій формі, голкіпер національної команди зіграє у зеленій.
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В свою чергу збірна Португалії вибрала червоний комплект, а воротар команди одягне екіпіровку чорного кольору.
Матч відбудеться на стадіоні ОСК Олімпійський, початок о 21:45.
Раніше, Каштру вказав на проблему збірної Португалії.