Гравці збірної Португалії у матчі відбору на Євро-2020 із Україною можуть недооцінити суперника.

Про це розповів головний тренер Шахтаря Луїш Каштру.

"Якщо чесно, я переживаю, що збірна Португалії недооцінить суперника. В такому випадку перемога португальцям не світить. Потрібно бути обережніше. У збірної України є хороший вибір виконавців для стартового складу, що володіють прекрасними ігровими якостями.

Андрій Шевченко - натхненник цієї команди. Він уже домігся відмінних результатів на чолі збірної. Свого часу Шевченко був найбільшим футболістом, тому його підопічні з відкритим ротом слухають його і намагаються виконувати всі, що він говорить", - розповів Каштру.