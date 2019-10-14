Син загиблого на Донбасі Героя України виведе Роналду на поле НСК Олімпійський

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 жовтня, Кріштіану Роналду вийде у стартовому складі збірної Португалії, його на поле виведе восьмирічний Сашко Цимбал - син Героя України й Народного Героя України, добровольця батальйону Київська Русь Сергія Цимбала, який загинув, захищаючи нашу державу, під Дебальцевим 7 жовтня 2014 року.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook президент УАФ Андрій Павелко.
Раніше, Україна визначилась із екіпіруванням на матч проти Португалії.
Нагадаємо, Каштру вказав на проблему збірної Португалії.