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Син загиблого на Донбасі Героя України виведе Роналду на поле НСК Олімпійський

14.10.2019 18:55 1172 0
Цимбал виведе Роналду
Син загиблого на Донбасі Героя України виведе Роналду на поле НСК Олімпійський
#Україна, #Португалія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 жовтня, Кріштіану Роналду вийде у стартовому складі збірної Португалії, його на поле виведе восьмирічний Сашко Цимбал - син Героя України й Народного Героя України, добровольця батальйону Київська Русь Сергія Цимбала, який загинув, захищаючи нашу державу, під Дебальцевим 7 жовтня 2014 року.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook президент УАФ Андрій Павелко.

Раніше, Україна визначилась із екіпіруванням на матч проти Португалії.

Нагадаємо, Каштру вказав на проблему збірної Португалії.

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