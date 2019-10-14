Мій профіль
Україна - Португалія: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 09:02 1900
Збірну України очікує аншлаг на матчі із Португалією
Сьогодні 15:15 719
Україна - Португалія: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:57 362
Рейтинг WTA: Світоліна четверта, Ястремська втратила п’ять позицій
Сьогодні 11:55 20133
Опитування. Як завершиться матч Євро-2020 Україна - Португалія
Сьогодні 10:25 1532
Україна - Португалія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE
Сьогодні 09:57 1695
Радівілов виборов бронзу ЧС у Німеччині
Вчора 15:25 504
Усик: Я готовий боксувати з топами суперважкої ваги
Вчора 09:14 3912
Олександр Усик - Чез Візерспун: відео бою
Вчора 08:15 17059
Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна
Вчора 07:30 6953
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:55 Футбол Сак: Гра з Португалією є ключовою для збірної України 96
17:40 Футбол Колишній наставник Роми очолив Ліон 95
17:25 Теніс Надія Кіченок здобула перемогу у парному матчі проти сестри на турнірі в Москві 85
17:11 Футбол Попередньо визначено місце проведення фіналу Кубка України сезону-2019/2020 276
16:55 Футбол Остап Маркевич очолив Чорноморець 216
16:40 Теніс Світоліна: Сподіваюся, що зможу виграти Кубок Кремля 226
16:25 Футбол УАФ підготувала сюрприз до матчу Україна – Португалія 505
16:10 Баскетбол Прометей у неймовірному матчі переміг Дніпро у Суперлізі 154
15:50 Бокс Льюїс: Візерспун не став справжнім випробуванням для Усика 673
15:36 ММА Нурмагомедов: Мак-Грегор повинен заслужити реванш зі мною 242
15:23 Теніс Козлова знялася із турніру у Люксембурзі 297
15:15 Футбол Збірну України очікує аншлаг на матчі із Португалією 719
15:01 Футбол Динамо отримало додаткову виплату за трансфер Беланда 582
14:39 Теніс Костюк пройшла кваліфікацію турніру в Люксембурзі на відмові суперниці 228
14:28 Футбол Петраков: Супряга у Динамо сам нічого не вирішував 320
14:08 Футбол Шабанов не потрапив у заявку збірної на матч із Португалією 560
13:51 Футбол Збірна України має менталітет переможця – Шевчук 207
13:31 Футбол Україна визначилась із екіпіруванням на матч із Португалією 679
13:16 Бокс Усик: Я приїду до Вайлдера 1606
12:51 Футбол Каштру вказав на проблему збірної Португалії 1172 1
12:35 Баскетбол Отверченко вказав причину несподіваного розірвання контракту із Київ-Баскетом 337
12:19 Блог Згадати все. Україна проти Португалії 603
12:15 Футбол Зінченко: Повинні виходити та показувати свій футбол 367
11:57 Футбол Україна - Португалія: онлайн-трансляція 362
11:55 Теніс Рейтинг WTA: Світоліна четверта, Ястремська втратила п’ять позицій 20133

УАФ підготувала сюрприз до матчу Україна – Португалія

Сьогодні 16:25 505 0
Всесвітньо відомий колектив виконає гімн України
УАФ підготувала сюрприз до матчу Україна – Португалія
#Португалія, #Україна

Джерело - УАФ.

До Дня захисника України та Дню українського козацтва УАФ підготувала для вболівальників підготувала кілька цікавих сюрпризів.

Шоу-програма розпочнеться о 20:00: головними учасниками стануть група Ляпіс-98 і Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Вірського.

"Обіцяємо здивувати уболівальників, які прийдуть на НСК Олімпійський підтримати національну збірну, не менше яскравим звучанням Гімну України перед початком зустрічі! Хто буде його виконувати в цей раз – поки що великий сюрприз. Підказка – це всесвітньо відомий колектив", – повідомляє офіційний сайт УАФ.

До речі, інформаційний простір країни продовжує захоплюватися потужним і надзвичайно яскравим виконанням Гімну України від DZIDZIO перед матчем Україна – Литва (2:0).

Раніше, Україна визначилась із екіпіруванням на матч проти Португалії.

Нагадаємо, Каштру вказав на проблему збірної Португалії.

Коментарі ()