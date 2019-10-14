УАФ підготувала сюрприз до матчу Україна – Португалія

Всесвітньо відомий колектив виконає гімн України

Джерело - УАФ.

До Дня захисника України та Дню українського козацтва УАФ підготувала для вболівальників підготувала кілька цікавих сюрпризів.

Шоу-програма розпочнеться о 20:00: головними учасниками стануть група Ляпіс-98 і Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Вірського.

"Обіцяємо здивувати уболівальників, які прийдуть на НСК Олімпійський підтримати національну збірну, не менше яскравим звучанням Гімну України перед початком зустрічі! Хто буде його виконувати в цей раз – поки що великий сюрприз. Підказка – це всесвітньо відомий колектив", – повідомляє офіційний сайт УАФ.

До речі, інформаційний простір країни продовжує захоплюватися потужним і надзвичайно яскравим виконанням Гімну України від DZIDZIO перед матчем Україна – Литва (2:0).

Раніше, Україна визначилась із екіпіруванням на матч проти Португалії.

Нагадаємо, Каштру вказав на проблему збірної Португалії.