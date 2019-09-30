Шевченко може очолити Мілан у разі звільнення Джампаоло

Можливі зміни на тренерському містку Мілану

Керівництво Мілана розглядає різні варіанти при виборі тренера, адже робота в клубі Марко Джампаоло незабаром може бути завершена через погані результати.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

У Джампаоло залишається всього лише тиждень для того, щоб виправити ситуацію, хоча керівництво може зв'язатися з потенційними наставниками вже зараз. Вчора россонері будинку поступилися Фіорентині (1:3).

Андрій Шевченко працює тренером збірної України, яка успішно виступає в відборі на Євро-2020 і лідирує в своїй групі.

В якості гравця Андрій Шевченко зіграв в 226 матчах за Мілан, забивши 127 голів. У складі россонері він вигравав Лігу чемпіонів і Серію А, а також Суперкубок УЄФА, Суперкубок Італії і Кубок Італії.

Раніше, Мілан зганьбився у домашньому матчі із Фіорентиною.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського розгромила Сассуоло.