Шевченко може очолити Мілан у разі звільнення Джампаоло

Джерело - sportarena.com.
Керівництво Мілана розглядає різні варіанти при виборі тренера, адже робота в клубі Марко Джампаоло незабаром може бути завершена через погані результати.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.
У Джампаоло залишається всього лише тиждень для того, щоб виправити ситуацію, хоча керівництво може зв'язатися з потенційними наставниками вже зараз. Вчора россонері будинку поступилися Фіорентині (1:3).
Андрій Шевченко працює тренером збірної України, яка успішно виступає в відборі на Євро-2020 і лідирує в своїй групі.
В якості гравця Андрій Шевченко зіграв в 226 матчах за Мілан, забивши 127 голів. У складі россонері він вигравав Лігу чемпіонів і Серію А, а також Суперкубок УЄФА, Суперкубок Італії і Кубок Італії.
Раніше, Мілан зганьбився у домашньому матчі із Фіорентиною.
Нагадаємо, Аталанта Маліновського розгромила Сассуоло.