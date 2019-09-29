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Мілан зганьбився у домашньому матчі із Фіорентиною

Вчора 23:40 225 0
Мілан знову не зміг перемогти у Серії А
Мілан зганьбився у домашньому матчі із Фіорентиною
#Мілан, #Фіорентина, #Серія А

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6 туру Серії А Мілан приймав Фіорентину. Першими рахунок у матчі відкрили гості, Пульгар реалізував одинадцятиметровий.

На початку другої половині гри арбітр вилучив Мусаккьо за грубу гру. Після цього епізоду Фіорентина змогла забити ще два м’ячі. Також не зміг реалізувати пенальті К’єза, удар якого відбив Доннарума.

Гол престижу у Мілана забив Леау.

Чемпіонат Італії - Серія А 2019/20

6 тур, 29 вересня

Мілан – Фіорентина 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Пульгар, 0:2 – 66 Кастровілл, 0:3 – 78 Рібері, 1:3 – 80 Леау

Раніше, Аталанта Маліновського розгромила Сассуоло.

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