Аталанта Маліновського розгромила Сассуоло у 6 турі Серії А

Українець вийшов на заміну на 72-ій хвилині

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру італійської Серія А Сассуоло зустрічалося з Аталантою.

У першій половині зустрічі Аталанта приголомшила суперника, забивши чотири голи без відповіді. До перерви дубль оформив колишній гравець харківського Металіста Гомес. У другому таймі господарям вдалося забити м’яч престижу. Аталанта святкувала впевнену перемогу перед матчем Ліги чемпіонів з донецьким Шахтарем.

Українець Руслан Маліновський матч розпочинав на лаві запасних і на 72-ій хвилині замінив Гомеса. До речі, у попередніх двох матчах він грав з перших хвилин (проти Фіорентини (2:2) і Роми (2:0)).

Чемпіонат Італії - Серія А 2019/20

6 тур, 28 вересня

Сассуоло - Аталанта 1:4 (0:4)

Голи: 0:1 - 6 Гомес, 0:2 - 13 Гогенс, 0:3 - 29 Гомес, 0:4 - 35 Сапата, 1:4 - 64 Дефрель