Агробізнес втратив лідерство у Першій лізі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 вересня, Волинь зустрічалася із Агробізнесом у 11 турі Першої ліги.

Першими рахунок у грі відкрили гості, відзначився Курило. В свою чергу гравці Волині змогли відігратися наприкінці матчу, коли відзначився Кожанов.

Вже у додатковий час арбітр призначив пенальті у ворота Агробізнесу, який реалізував Сиаваш Хагназарі.

Відзначимо, що Волинь майже весь другий тайм грала у меншості, другу жовту картку отримав Болденков.

Чемпіонат України - Перша ліга

11 тур, 29 вересня

Волинь – Агробізнес 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Курило, 1:1 – 81 Кожанов, 2:1 – 90+3 Хагназарі

Раніше, Інгулець розгромив Чорноморець.

Нагадаємо, Авангард вдома програв харківському Металісту 1925.