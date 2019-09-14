Оболонь Бровар перемогла Чорноморець. Результати матчів 9 туру Першої ліги

Змінився поточний лідер чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

У 7-му турі української Першої ліги відбулися сім матчів.

Миколаїв і Рух у ворота суперників забили аж по шість м’ячів. Лідер ліги Агробізнес зазнав поразки на Закарпатті, чим сповна скористався львівський Рух, який став новим поточним лідером чемпіонату. Інгулець святкував мінімальну виїзну перемогу в Івано-Франківську.

Авангард вдома програв харківському Металісту 1925. Гірник-Спорт під керівництвом нового наставника Ігоря Жабченка здолав Металург. В Одесі місцевий Чорноморець програв київській Оболоні Бровар.

Завтра програму 9-го туру завершить матч Волинь - Балкани.

Чемпіонат України - Перша ліга 2019/20

9 тур, 14 вересня

Черкащина - Рух 1:6 (0:2)

Голи: 0:1 - 31 Нярко, 0:2 - 42 Сідней, 0:3 - 55 Климчук, 0:4 - 72 Кондраков, 0:5 - 73 Кондраков, 1:5 - 76 Тищенко, 1:6 - 77 Русин

Гірник-Спорт - Металург 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 56 Батюшин (пен)

Авангард - Металіст 1925 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Поспєлов

Миколаїв - Кремінь 6:2 (4:0)

Голи: 1:0 - 19 Кравченко, 2:0 - 21 Кравченко, 3:0 - 41 Семенина, 4:0 - 43 Кравченко, 5:0 - 52 Семенина, 5:1 - 61 Павлик, 5:2 - 62 Єрмаченко, 6:2 - 69 Кіричук

Минай - Агробізнес 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Гегедош, 1:1 - 46 Груша, 2:1 - 54 Гегедош

Прикарпаття - Інгулець 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 20 Мішуренко

Чорноморець - Оболонь Бровар 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 73 Ковбаса

Раніше, Волинь не переграла Інгулець.

Нагадаємо, Металіст 1925 у дев’ятьох програв Минаю.