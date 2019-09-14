Оболонь Бровар перемогла Чорноморець. Результати матчів 9 туру Першої ліги

Мій профіль
Збірна України програла Нідерландам на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:24 574
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Сьогодні 20:50 230
ХК Донбас - ХК Дніпро: онлайн-трансляція
Сьогодні 20:13 166
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 19:10 25739
Шахтар у неймовірному матчі переміг Зорю у 7 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 470
Стаховський здобув перемогу в першій грі Кубка Девіса
Сьогодні 14:25 663
Відбулося жеребкування матчу Кубка Девіса між Україною та Угорщиною
Сьогодні 10:15 569
Сайт Чемпіон став офіційним інформаційним партнером Української хокейної ліги - Parimatch
Вчора 19:11 290
Український паралімпієць встановив новий світовий рекорд на турнірі у Лондоні
Вчора 14:30 885
Світоліна вирвала перемогу у Путінцевої
Вчора 12:05 1712
Навколо спорту
Блоги
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:50 230
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США!
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США! Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:56 2057
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
Вчора 20:39 1298
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
Вчора 16:01 1142
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+ Valeriy Ruchka
12.09.2019 17:25 1916
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:05 Футбол Наполі переміг Сампдорію у 3 турі Серії А 27
20:50 Блог Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком 230
20:38 Теніс Світоліна і Ястремська планують виступити на Кубку Кремля у Москві 304
20:30 Футбол Гол Неймара приніс перемогу ПСЖ над Страсбургом у 5 турі Ліги 1 141
20:15 Футбол Карпати - Ворскла 2:1. Огляд матчу 158
20:13 Хокей. УХЛ ХК Донбас - ХК Дніпро: онлайн-трансляція 166
20:04 Пряма трансляція Барселона - Валенсія: онлайн матч 4 туру Ла-Ліги 87
20:04 Футбол Оболонь Бровар перемогла Чорноморець. Результати матчів 9 туру Першої ліги 301
19:55 Пряма трансляція Норвіч - Манчестер Сіті: онлайн матч 5 туру АПЛ 406
19:51 Футбол Шахтар - Зоря 4:3. Огляд матчу 473
19:38 Футбол Скрипник: Краще така поразка, ніж стояти автобусом 206
19:24 Волейбол Збірна України програла Нідерландам на чемпіонаті Європи 574
19:15 Футбол Вільярреал розгромив Леганес у 4 турі Ла-Ліги 360
19:10 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 25739
19:08 Футбол Манчестер Юнайтед здолав Лестер. Результати матчів 5 туру АПЛ 349
19:05 Пряма трансляція РБ Лейпциг - Баварія: онлайн-трансляція матчу 4 туру Бундесліги 169
18:58 Футбол Карпати здобули вольову перемогу над Ворсклою у 7 турі УПЛ 243
18:53 Футбол Шахтар у неймовірному матчі переміг Зорю у 7 турі УПЛ 470
18:37 Футбол Вердер на виїзді здолав Уніон. Результати матчів 4 туру Бундесліги 157
18:31 Футбол Коноплянка дебютував за Шахтар в УПЛ 817
18:16 Футбол Шаран: Зіграли у той футбол, який може Олександрія 364
18:00 Футбол Фіорентина та Ювентус зіграли внічию у 3 турі Серії А 207
17:46 Футбол Реал Мадрид - Леванте 3:2. Огляд матчу 172
17:35 Теніс Марченко програв у другій грі Кубка Девіса 206
17:24 Футбол Олександрія - Дніпро-1 2:0. Огляд матчу 228

Оболонь Бровар перемогла Чорноморець. Результати матчів 9 туру Першої ліги

Сьогодні 20:04 301 0
Змінився поточний лідер чемпіонату
Оболонь Бровар перемогла Чорноморець. Результати матчів 9 туру Першої ліги
#Чорноморець, #Авангард

Джерело - Чемпіон.

У 7-му турі української Першої ліги відбулися сім матчів.

Миколаїв і Рух у ворота суперників забили аж по шість м’ячів. Лідер ліги Агробізнес зазнав поразки на Закарпатті, чим сповна скористався львівський Рух, який став новим поточним лідером чемпіонату. Інгулець святкував мінімальну виїзну перемогу в Івано-Франківську. 

Авангард вдома програв харківському Металісту 1925. Гірник-Спорт під керівництвом нового наставника Ігоря Жабченка здолав Металург. В Одесі місцевий Чорноморець програв київській Оболоні Бровар.

Завтра програму 9-го туру завершить матч Волинь - Балкани.

Чемпіонат України - Перша ліга 2019/20
9 тур, 14 вересня

Черкащина - Рух 1:6 (0:2)

Голи: 0:1 - 31 Нярко, 0:2 - 42 Сідней, 0:3 - 55 Климчук, 0:4 - 72 Кондраков, 0:5 - 73 Кондраков, 1:5 - 76 Тищенко, 1:6 - 77 Русин

Гірник-Спорт - Металург 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 56 Батюшин (пен)

Авангард - Металіст 1925 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Поспєлов

Миколаїв - Кремінь 6:2 (4:0)

Голи: 1:0 - 19 Кравченко, 2:0 - 21 Кравченко, 3:0 - 41 Семенина, 4:0 - 43 Кравченко, 5:0 - 52 Семенина, 5:1 - 61 Павлик, 5:2 - 62 Єрмаченко, 6:2 - 69 Кіричук

Минай - Агробізнес 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Гегедош, 1:1 - 46 Груша, 2:1 - 54 Гегедош

Прикарпаття - Інгулець 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 20 Мішуренко

Чорноморець - Оболонь Бровар 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 73 Ковбаса

Раніше, Волинь не переграла Інгулець.

Нагадаємо, Металіст 1925 у дев’ятьох програв Минаю.

Коментарі ()