Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 вересня, відбулися матчі 11 туру Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
11 тур, 28 вересня
Миколаїв – Балкани 1:2
Голи: 0:1 – 43 Антоюх, 1:1 – 68 Бугай, 1:2 – 85 Саламаха
Минай – Черкащина 3:1
Голи: 1:0 – 11 Кіча, 1:1 – 21 Медведь, 2:1 – 55 Кошелюк (автогол), 3:1 – 77 Кополовець
Оболонь-Бровар – Кремінь 1:0
Голи: 1:0 – 90+1 Майданевич
Чорноморець – Інгулець 0:3
Голи: 0:1 – 28 Січанава, 0:2 – 57 Січанава, 0:3 - Мішуренко
Раніше, Авангард програв у Волочиську Агробізнесу.
Нагадаємо, Авангард вдома програв харківському Металісту 1925.