Карпати підпишуть захисника збірної Люксембургу

Контракт з 24-річним захисником буде підписаний на два роки

Львівські Карпати узгодили трансфер захисника Прогресу і збірної Люксембургу Марвіна Мартінса.

Про це повідомляє tageblatt.lu.

Контракт з 24-річним гравцем планується підписати на два роки.

За інформацією джерела, умови переходу Мартіна в Карпати вже узгоджені, а перед підписанням контракту йому залишилося пройти медогляд, який запланований на завтра, 24 червня.

Марвін Мартінс вже встиг провести 4 матчі за національну збірну Люксембургу. Він грав за свою збірну і в недавньому матчі відбору до Євро-2020 проти України у Львові, який Люксембург програв з рахунком 0:1.

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У минулому сезоні Марвін Мартінс провів за Прогрес, який виступає в чемпіонаті Люксембургу, 34 матчі, в яких забив 3 м'ячі і зробив 3 ассисти.

Раніше спортивний директор Карпат Олег Бойчишин оголосив, що розташування львів'ян покинув ряд гравців.

Нагадаємо, новачком Карпат уже встиг стати воротар Олег Кудрик, який був орендований у Шахтаря.

Джерело - tageblatt.lu..