Кожен гравець із команди юніорських чемпіонів світу може підсилити національну збірну України.

Про це розповів захисник збірної України U-20 Денис Попов.

"Скільки гравців з команди U-20 реально можуть посилити національну збірну? Це ж не мені вирішувати. Думаю, що кожен. У цій команді всі сильні гравці.

Ти виходиш на тренування, працюєш, а рішення приймають ті, хто відповідають за команду. Тому потрібно доводити своєю працею", – розповів лідер юнацької збірної.