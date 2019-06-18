Кожен гравець із команди юніорських чемпіонів світу може підсилити національну збірну України.
Про це розповів захисник збірної України U-20 Денис Попов.
"Скільки гравців з команди U-20 реально можуть посилити національну збірну? Це ж не мені вирішувати. Думаю, що кожен. У цій команді всі сильні гравці.
Ти виходиш на тренування, працюєш, а рішення приймають ті, хто відповідають за команду. Тому потрібно доводити своєю працею", – розповів лідер юнацької збірної.
Раніше повідомлялося, що Денис Попов став найкращим гравцем синьо-жовтих на чемпіонаті світу 2019 року за версією читачів Чемпіона.
Нагадаємо, збірна України вперше в історії стала чемпіоном світу.
Джерело - sportarena.com.