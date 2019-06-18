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Харлан виграла чемпіонат Європи
Вчора 21:23 611
Лунін і Булеца потрапили в ТОП-10 найбільш вражаючих гравців чемпіонату світу
Вчора 20:20 1319
Сербські уболівальники: Українці, ви нам не брати! Ви мерзенні тварини!
Вчора 19:27 10292 6
Світоліна програла росіянці на турнірі в Бірмінгемі
Вчора 15:34 912
Збірна України U-20 - чемпіон світу!
16.06.2019 01:16 3205 1
Україна U-20 - Південна Корея U-20 3:1. Огляд матчу
15.06.2019 21:51 4311
Україна - Південна Корея 3:1. Як це було
15.06.2019 20:55 5981
Його батько загинув за Україну, а він зіграє у фіналі чемпіонату світу
15.06.2019 11:38 3331
УЄФА розгляне апеляції Португалії та Люксембургу у справі Мораеса
14.06.2019 20:26 2160
Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу
14.06.2019 11:59 1205
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Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20
Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20 Андрій Твердохліб
Вчора 18:15 3071 2
Приголомлшливий фініш Ляхової, який дозволив їй взяти медаль
Приголомлшливий фініш Ляхової, який дозволив їй взяти медаль Максим Буйдин
Вчора 17:33 1822
Розкішна дружина Реброва показала свої форми на курорті
Розкішна дружина Реброва показала свої форми на курорті Максим Буйдин
Вчора 16:30 2389 1
Дружини Ярмоленка та Коваля підірвали Мережу гарячими фото в бікіні
Дружини Ярмоленка та Коваля підірвали Мережу гарячими фото в бікіні Максим Буйдин
Вчора 16:06 2853
Тату, я пишаюся тобою: дочка Петракова написала неймовірно чуттєве привітання для батька
Тату, я пишаюся тобою: дочка Петракова написала неймовірно чуттєве привітання для батька Valeriy Ruchka
16.06.2019 19:29 1956
Українські уболівальники вирушили в Польщу на фінал чемпіонату світу. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українські уболівальники вирушили в Польщу на фінал чемпіонату світу. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Андрій Твердохліб
15.06.2019 18:25 1418
Ф'юрі - Шварц: боксери провели неймовірно кумедну дуель поглядів
Ф'юрі - Шварц: боксери провели неймовірно кумедну дуель поглядів Valeriy Ruchka
15.06.2019 12:51 1568
Бостон - Сент-Луїс: огляд усіх матчів фінальної серії
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Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську
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15.06.2019 07:00 1082
32 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни
32 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни Valeriy Ruchka
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Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України U-20 на чемпіонаті світу

Сьогодні 07:43 2296 0
Запеклав боротьба розгорнулася між два футболістами київського Динамо

Центральний захисник Динамо та збірної України U-20 Денис Попов став найкращим гравцем синьо-жовтих на чемпіонаті світу 2019 року.

В опитуванні, яке проводило наш сайт, за Попова віддали свої голоси 26% (184). Друге місце, з 23% (168), посів ще один динамівець - Сергій Булеца.

Замкнув трійку призерів Андрій Лунін, за якого проголосувало 16% (115).

Нагадаємо, збірна України вперше в історії стала чемпіоном світу. Найкращим гравцем фіналу Україна - Корея було визнано хавбека Георгія Цітаішвілі.

Джерело - Чемпіон.

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