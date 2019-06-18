Запеклав боротьба розгорнулася між два футболістами київського Динамо

Центральний захисник Динамо та збірної України U-20 Денис Попов став найкращим гравцем синьо-жовтих на чемпіонаті світу 2019 року.

В опитуванні, яке проводило наш сайт, за Попова віддали свої голоси 26% (184). Друге місце, з 23% (168), посів ще один динамівець - Сергій Булеца.

Замкнув трійку призерів Андрій Лунін, за якого проголосувало 16% (115).

Нагадаємо, збірна України вперше в історії стала чемпіоном світу. Найкращим гравцем фіналу Україна - Корея було визнано хавбека Георгія Цітаішвілі.

Джерело - Чемпіон.