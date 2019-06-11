Збірна України віддала багато сил у грі із Сербією, тому у матчі із Люксембургом футболісти зіграли доволі пасивно.

Про це розповів півзахисник збірної України Руслан Маліновський.

"Ми готувалися довго до Сербії, добре підготувалися, але багато сил віддали, тому вчора не було тієї агресії. Трохи пасивно зіграли. Добре, що забили швидкий гол. Для нас був важливий результат в цій грі.

Почали добре, недооцінки у нас не було, кожен був заряджений на боротьбу, 20 хвилин добре грали, потім трохи підсіли… Але я думаю, що ми завершили на хорошій ноті і це позитивний момент", – розповів гравець національної збірної.