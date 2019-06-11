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Збірна України суперкоманда – тренер Люксембургу

Сьогодні 09:41 1166 0
Тренер збірної Люксембургу Люк Хольц прокоментував матч кваліфікації до чемпіонату Європи 2020 проти України
Збірна України суперкоманда – тренер Люксембургу

Збірна України після матчу із Сербією не проводила гру у високому темі, однак все одно залишилась суперкомандою.

Про це розповів головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц, повідомляє УАФ.

"Збірна України продемонструвала чудову гру. Суперник розпочав матч у високому темпі, але з часом він став повільнішим. Напевно, через важкий поєдинок із Сербією. Сподіваюся, що Україна залишатиметься лідером групи й надалі. Вона  — суперкоманда", – розповів тренер.

Нагадаємо, у матчі кваліфікації до чемпіонату Європи 2020 збірна України переграла Люксембург.

Раніше, у 3-му турі збірна України знищила команду Сербії.

Джерело - champion.com.ua.

#Україна, #Люксембург, #Євро 2020
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