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Екс-захисник Барселони отримав 14 місяців ув’язнення

Сьогодні 13:53 90 0
Екс-захисник Барселони отримав 14 місяців ув’язнення

Суд в Іспанії виніс гравцю Бешикташа Адріано Коррейрі 14 місяців ув’язнення та 1 млн євро штрафу.

Про це повідомляє Sport.es.

Екс-гравця Барселони визнали винним у фінансових махінаціях під час продажу іміджевих прав.

Попри це футболіст не буде перебувати у місцях позбавлення волі. Оскільки законодавство Іспанії передбачає штраф, коли йдеться про ув’язнення до двох років та коли це перше серйозне правопорушення.

Відзначимо, що гравець вже відшкодував 646 тис євро.

Зазначимо, що лівий захисник виступав за Барселону у період із 2010 по 2016 рік. Наразі він є гравцем Бешикташу.

Раніше повідомлялося, що Барселона може не підписати Грізманна та Де Лігта.

Нагадаємо, що каталонський може звільнити тренера команди Вальверде.

Джерело - football.ua.

#Барселона, #Адріано, #Іспанія
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